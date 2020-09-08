«Когда-нибудь к этому придем»: МВД Украины предложило провести легализации марихуаны и проституции

МВД Украины предложило провести легализации марихуаны и проституции Фото: REUTERS

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призвал использовать механизм референдума для решения вопроса о легализации легких наркотиков и проституции в стране.

По его словам, украинское общество рано или поздно придет к этому, однако пока к принятию данного решения оно не готово.

«Когда-нибудь мы к этому тоже придем, но пока общество к этому не готово. Кстати говоря, я бы использовал механизм референдума для решения таких вопросов», — заявил замминистра, уточнив, что в данном случае говорит о легализации легких наркотиков исключительно для медицинских препаратов.

Геращенко заявил, что право использовать наркотики должны получить только те, кому они прописаны врачом, и если данные препарат нельзя заменить ничем иным.

Кроме того, замглавы МВД незалежной поддержал позицию Германии по вопросам проституции, отметив, что речь идет об официальной деятельности, и государство обеспечивает работников регулярным медицинским осмотром, к чему, по его мнению, следует стремиться и Украине.