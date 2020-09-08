Россияне стали чаще покупать машины с пробегом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В августе 2020 года россияне стали активнее покупать машины с пробегом. Выбор в пользу подержанных авто отдавался по нескольким причинам: например, люди опасаются прихода второй волны пандемии и стараются сэкономить на покупке.

Всего в последний летний месяц было продано 488 623 автомобиля с пробегом. Эта цифра на 10 процентов больше показателя августа 2019 года. Тогда было продано 443 837 машин.

По данным «Автостат Инфо», наибольшим спросом пользуется Lada. За месяц было продано 125 011 машин данной марки.

На второй строчке Kia, выбор в пользу этого авто сделали 31 097 человек.

Третья позиция у Toyota — 30 981 автомобилей.

В пятерку лидеров вошли Hyundai с показателем в 26 352 авто и Volkswagen - 23 146 машин.

А вот продажи новых машин сократились на 0,5 процентов, пишет газета "Известия". В августе 2020 года было продано 137 517 автомобилей, годом раньше этот показатель составлял 138 239 машин.