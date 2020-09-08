Тихановская потребовала освободить Колесникову и других оппозиционеров

Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову и остальных задержанных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить свою соратницу и бывшую главу предвыборного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и других задержанных членов беларуской оппозиции. Она также напомнила в своём заявлении, что основной целью Координационного совета остаётся создание платформы для переговоров.

- Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного совета. <...> Нельзя держать народ в заложниках, - сказано в сообщении пресс-службы Тихановской в Telegram.

Напомним, связь с Колесниковой потеряна с 7 сентября, сообщал сайт KP.ru. Родные подали заявление о её пропаже. Спустя сутки в ночь на 8 сентября стало известно, что пропавшие ранее члены Координационного совета оппозиции Беларуси попытались пересечь границу с Украиной, однако Марию Колесникову задержали ещё на территории Беларуси. В Госпогранкомитете уточнили, что с её здоровьем всё нормально.