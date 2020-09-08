«Надеемся на разъяснения»: В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Колесниковой

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поступает самая противоречивая информация о происходящим с бывшей главой предвыборного штаба Виктора Бабарико и членом президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой, надеемся на разъяснения. Об этом сообщили официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков

«Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло», - сказал представитель Кремля

Напомним, сутки назад Колесникова перестала выходить на связь. Родные подали заявление в милицию об её исчезновении. Очевидцы сообщали, что её увезли на микроавтобусе с надписями «Связь».

В ночь на 8 сентября стало известно, что пропавшие ранее члены Координационного совета попытались пересечь границу Белоруссии и Украины, однако Колесникову задержали ещё на территории Беларуси.