На «Северном Форуме» в Якутии парламентарии обсудят жизнеобеспечение Северных территорий

29 сентября во время «Северного форума по устойчивому развитию» впервые пройдет парламентская сессия «Правовые аспекты жизнеобеспечения и устойчивого развития Северных и Арктических территорий», сообщает пресс-служба Госсобрания Якутии. Представители заксобраний северных регионов России и других стран, а также другие эксперты обсудят вопросы развития национального законодательства РФ и зарубежные практики в сфере инфраструктурного обустройства Севера и Арктики, экологичной техники и транспортно-логистических систем в условиях Севера, включая перспективы Северного морского пути.

Организаторами сессии выступили Госсобрание (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия), Правительство региона, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. Поскольку риск распространения коронавирусной инфекции сохраняется парламентская сессия пройдет в онлайн формате.

«Уверен, что совместно с законодателями других стран и регионов мы найдем точки соприкосновения для выработки эффективных законов и норм, которые позволят в будущем расширить международное и межрегиональное сотрудничество в освоении Арктики, обеспечат ее транспортную доступность и сохранять ее уникальную экологию», — отметил председатель Государственного собрания Якутии Петр Гоголев.

Парламентарий пояснил, что в период председательства России в Арктическом Совете (в 2021—2023 годы) необходимо развивать принципы устойчивого развития и взаимовыгодного партнерства с арктическими государствами на основе международного права, а также использовать зарубежный опыт и технологии для развития экономики и повышения качества жизни в Арктике.

Напомним, в 2020 году «Северный форум по устойчивому развитию» пройдет 27-30 сентября. Основной темой СФУР станет транспортная инфраструктура на Севере и в Арктике. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Форума: nsdf.ru и на YouTube канале, а пленарное заседание будет транслироваться в прямом эфире НВК «Саха» 28 сентября.

На мероприятие приглашены 272 ученых и экспертов из Канады, США, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии, Китая, Японии, Кореи и федеральные органы исполнительной власти России.