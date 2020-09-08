Адвокат: геолокация телефона Колесниковой по-прежнему показывает Минск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Геолокация члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марией Колесниковой по-прежнему показывает Минск. Об этом сообщает ее адвокат и коллега по совету Максим Знак.

Напомним, Колесникова перестала выходить на связь сутки назад. Родные подали заявление об её исчезновении. Очевидцы сообщили, что видели, как ее увезли неизвестные на микроавтобусе с надписью «Связь».

В ночь на вторник, 8 сентября, стало известно, что пропавшие ранее члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов попытались пересечь границу Белоруссии и Украины, однако Колесникову задержали ещё на территории Беларуси.

«Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец, почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по-прежнему показывает Минск?» - написал адвокат Колесниковой на своей странице в Facebook.