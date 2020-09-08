В Госдуме предложили освободить от налогов некоторых самозанятых

Часть самозанятых предложили освободить от налога Фото: Shutterstock

В Госдуме готовят законопроект, по которому от налогов на профессиональный доход освободят тех самозанятых, чей заработок не превышает прожиточный минимум. Автором инициативы выступил заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Алексей Чепа.

Он также заявил, что деньги самозанятому необходимы для развития своего дела. Пока доходы такого гражданина не стали достаточными для обеспечения и себя, и производства, ему необходимы льготы.

Проект документа внесут на рассмотрению в Госдуму осенью 2020 года.