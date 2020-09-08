Минздрав: в России нет второй волны коронавируса Фото: Лилия ЗАХАРОВА

В России ещё не завершилась первая волна коронавирусной инфекции, поэтому, о второй волне речи не идёт. Об этом сообщил эпидемиолог Министерства здравоохранения

Напомним, ранее об отсутствии в стране второй волны коронавирусной инфекции сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил, что речь идет о прохождение первой в разных регионах страны. Так, по его словам, в некоторых регионах, таких как Москва, первая волна «не исчезла, но максимальные значения ушли».