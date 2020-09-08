Подробности дизайна и стоимость новой дешёвой Xbox Series S стали известны из-за утечки

Microsoft официально представила бюджетную консоль Xbox Series S Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продажи новой версии игровой приставки Xbox под названием Series X начнутся уже в ноябре. Вместе с основной версией консоли выйдет и другая, значительно более доступная модель. Дизайн и цена приставки Xbox Series S стали известны из-за утечки информации.

На фото, опубликованных блогером Брэдом Сэмсом, видно, что обе модели исполнены в белом корпусе, как и их контроллеры. На Xbox Series X вентиляционная решетка размещена на одной из боковых граней.

Кроме того, стало известно, что стоимость Xbox Series X составит 499 долларов (37 700 рублей), а Xbox Series S - 299 долларов (22 600 рублей). Обе приставки будет возможно приобрести в рассрочку.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что одна из крупнейших компаний-разработчиков графических процессоров NVIDIA показала новую серию игровых видеокарт.

Серия графических адаптеров представлена тремя моделями — RTX 3070, 3080 и RTX 3090. Новейшее оборудование для настоящих геймеров имеет 24 гигабайта памяти GDDR6X, тактовую частоту в 15,5 гигагерц и пропускную способность подсистемы памяти 936 гигабайт/сек.