Лукашенко назвал правильным задержание Колесниковой

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 8 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего интервью рассказал, что член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела бежать на Украину к своей сестре, и он, «как пограничник», считает, что её задержали правильно. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, участвовавший в записи интервью.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», - сказал Рожков в эфире программы «60 минут».

Напомним, Колесникова перестала выходить на связь в понедельник, 7 сентября. Родные подали заявление об её исчезновении. Очевидцы сообщили, что видели, как оппозиционера увезли неизвестные на микроавтобусе с надписью «Связь».

В ночь на вторник, 8 сентября, стало известно, что пропавшие ранее члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов попытались пересечь границу Белоруссии и Украины, однако Колесникову задержали ещё на территории Беларуси.