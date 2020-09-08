Лукашенко даёт большое интервью российским журналистам

Лукашенко 8 сентября ответит на вопросы российских журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 8 сентября, даёт большое интервью, в котором отвечает на "самые острые" вопросы, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее о предстоящей беседе с Александром Лукашенко сообщила главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. Она также отметила, что интервью будет совместным с журналистами Антоном Верницким, Евгением Рожковым и Романом Бабаяном.

Сайт KP.ru сообщил, что в интервью российским СМИ Лукашенко признал, что "немного пересидел" на посту главы государства, а также президент Беларуси рассказал, когда в республике могут состояться досрочные выборы.

Кроме того, Александр Лукашенко сообщил 8 сентября, что член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова пыталась пересечь границу с Украиной, чтобы сбежать к сестре. Напомним, утром во вторник, 8 сентября она была задержана на таможенном посту Беларуси.