МИД РФ: Германия блефует в ситуации с Навальным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России ожидает посла Германии на Смоленской площади в связи с заявлениями Берлина по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщили в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая отметила, что позицию ФРГ можно назвать блефом.

«Ждём германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню», - заявила дипломат.

Захарова напомнила, что Москва ждет от Берлина предоставления всех имеющихся данных, как результатов лабораторных исследований Бундесвера, «так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ»

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что, если Москва в ближайшее время не предпримет шагов для расследования случившегося с Навальным, со стороны Берлина последует реакция, «согласованная с партнерами».

В свою очередь Захарова отметила, что немецкая сторона сама тормозит расследование, и у России нет уверенности, что Германия не ведет «двойную игру» вокруг происходящего. Представитель МИД РФ отметила, что Москва готова взаимодействовать с Берлином по ситуации с Алексеем Навальным 24 часа в сутки, однако ждет проявление такой же оперативности и от партнера.