Погранслужба Украины заявила, что не задерживала беларуских оппозиционеров Кравцова и Родненкова

Погранслужба Украины заявила, что не задерживала граждан Белоруссии Кравцова и Родненкова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная пограничная служба Украины заявила, что не проводила задержания граждан Беларуси, членов Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

- Сейчас, как мы сообщали ранее, они (Родненков и Кравцов) проходят пограничный контроль по украинскому законодательству, - заявил представитель службы Андрей Демченко в интервью Радио Свобода.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, погранслужба Беларуси сообщила о задержании Родненкова и Кравцова после прохождения ими границы, уже на территории Украины "в рамках сотрудничества ведомств".

Напомним, Колесникова перестала выходить на связь в понедельник, 7 сентября. Родные подали заявление об её исчезновении. Очевидцы сообщили, что видели, как оппозиционера увезли неизвестные на микроавтобусе с надписью "Связь"

В ночь на вторник, 8 сентября, стало известно, что пропавшие ранее члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов попытались пересечь границу Белоруссии и Украины, однако Колесникову задержали ещё на территории Беларуси.