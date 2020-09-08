Путин поддержал идею объявить год Байкала

Владимир Путин поддержал идею о проведении года Байкала в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести год Байкала в Иркутской области и во всей остальной стране. Предложение выдвинул временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Сейчас идею должно проработать правительство.

- Что касается объявления на федеральном уровне одного из ближайших лет годом Байкала, считаю, что этот вопрос, конечно, должен быть детально проработан с правительством. Хотя идея, конечно, хорошая, - заявил Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в 2019 году.