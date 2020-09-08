Госдуме прокомментировали предложение Минтруда об изменении дат новогодних каникул

В Госдуме оценили предложения Минтруда о датах новогодних каникул Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Министерстве труда предложили перенести праздники в 2021 году, и устроить новогодние каникулы с 1 по 10 января, а также устроить сделать 31 декабря 2021 года. Такую инициативу прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Делается ежегодный перенос нерабочих праздничных дней, которые совпадают с выходными днями. Это правильно и это логично. Таким образом не нарушается общее количество нерабочих праздничных дней с рабочими», - цитирует депутата RT.

При этом Ярослав Нилов выразил недовольство тем, что 31 декабря станет выходным днем только в 2021 году. Ведь, еще в прошлом году многие российские регионы приняли местное решение не выходить на работу в этот предпраздничный день.

«Мы надеялись, что хотя бы в этом году все будет исправлено. Наш законопроект будет рассмотрен уже в сентябре — о том, чтобы такой перенос был осуществлен», - добавил Нилов.

Напомним, ранее Минтруд перечислил предполагаемые выходные дни в 201 году. К примеру, россияне будет отдыхать с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также с 4 по 7 ноября, передает сайт argumenti.ru.