«Просто так не уйду»: Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы

Лукашенко рассказал, когда могут состояться досрочные выборы Фото: REUTERS

Досрочные президентские выборы в Белоруссии могут состояться только после конституционной реформы. Об этом в своем интервью рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко, который уточнил, что «просто так не уйдет», потому что начнут «резать» всех его сторонников.

«Мы готовы провести реформу конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов», - привел слова белорусского лидера главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, который в составе группы российских журналистов взял интервью у президента республики.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа, явка была рекордно высокой - 84,23% избирателей пришли на участки. Согласно результатам, действующий белорусский лидер набрал 80,1% процента голосов, а его основного конкурента - Светлану Тихановскую поддержали 10,12% избирателей.

Однако в штабе оппозиции поражение не признали. По их информации, данные с участков во всех районах Минска показывают, что у нее 70-80 процентов. В штабе призывали белорусские власти к диалогу и к «мирной передачи власти».