Ветеринар объяснил, почему нельзя забирать ежей из леса домой Фото: Анна ГЕРАСИМЕНКО

Повстречать во время прогулки в лесу или в парке ежа – не такая уж редкость. Звери привыкли к человеку и почти не прячутся, но несмотря на это пытаться забрать домой колючего не стоит – это плохая идея.

Специалисты Московского департамента природопользования объяснили, какие неприятности может принести встреча с обитателем леса и почему нельзя брать ежа на руки.

От животного стоит держаться на расстоянии, чтобы не получить травмы. Зверь может болеть бешенством, к тому же, может просто укусить, оказавшись в руках у человека.

- Место укуса нужно обработать антисептиком и обратиться к врачу. Среди иголок ежей прячутся клещи и другие паразиты, которые тоже наносят вред, - комментирует сайту mk.ru ветеринар Алексей Артемьев.

А вот кормить ежей можно, но не сейчас, а поздней осенью. В теплое время года они без проблем находят пропитание, а с приходом холодов будут рады помощи. Подойдет мягкий кошачий корм различные мясные кусочки в желе или соусе. А вот молоко ежам не рекомендуется, взрослые особи не могут переваривать молочные продукты. Не нужно пытаться заменить данный продукт кокосовым или соевым молоком – это тоже вредно.

- Не стоит забирать ежа домой, приручить такого питомца не удастся – это принесет больше проблем, чем радости. Еж – это ночное животное, он будет ходить, топать, прятаться в вещах, - добавляет Артемьев.

К тому же, ежи имеют привычку грызть все, что видят, а значит под угрозой различные провода, ремни от сумок.