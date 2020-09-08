«Нельзя делать какое-то обобщение»: в Кремле не готовы признать наличие политзаключенных в Беларуси Фото: REUTERS

В Кремле не готовы признать наличие политических заключенных в Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно, без навешивания ярлыков

«Нельзя делать какое-то обобщение, мы не согласны с такой трактовкой. Нужно рассматривать каждый конкретный случай. И опять же вот так вешать ярлыки и делать обобщения мы считаем неверным», - сказал представитель Кремля, комментируя призывы освободить политзаключенных в Белоруссии, и отметил, что по каждому случаю нужно давать отдельные трактовки

«Мы не готовы признать в целом, в принципе наличие политзаключенных в Белоруссии», - заключил он.

Напомним, массовые акции протеста в Беларуси стартовали после оглашения итогов голосования на президентских выборах 9 августа. На многих акциях протеста проходят массовые задержания, в том числе и представителей прессы.