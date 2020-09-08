«Мог получить 4 года»: адвокат прокомментировал приговор Ефремову

Юрист прокомментировал приговор Михаила Ефремова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Восемь лет тюремного заключения – ожидаемый приговор для Михаила Ефремова, учитывая все особенности его дела. Так прокомментировал решение суда адвокат Сергей Афанасьев. Юрист добавил, что при разных тактиках поведения актер мог получить больший или меньший срок.

К примеру, если бы Михаил Ефремов сразу признал вину, раскаялся и обеспечил выплаты семье пострадавшего, тогда он мог бы получить срок в два раза меньше.

«Наказание по данной статье от пяти до 12 лет, а он получил восемь, соответственно мог бы получить и пять, а мог бы и ниже», - цитирует правозащитника телеканал «360».

Афанасьев добавил, что учитывая смягчающие обстоятельства, суд мог приговорить Михаила Ефремова только к четырем годам заключения.

При этом юрист отметил, что при пересмотре дела на апелляции наказание могут пересмотреть и сократить тюремный срок, примерно, до шести лет. Но многое и дальше будет зависеть от поведения артиста.