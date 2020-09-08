Омские медики узнали о выводе Навального из комы не от немецких коллег Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи N1, куда изначально поступил Алексей Навальный до его отправки в Берлин, узнали о выводе блогера из искусственной комы только из сообщений СМИ, а не от немецких коллег. Об этом сообщил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

«Только из средств массовой информации», - сказал он, отвечая на вопрос, откуда омским врачам стало известно о выводе блогера из комы.

Сабаев отметил, что кома во время пребывания в омской больнице кома носила самый кризисный характер. «Кома носила метаболический характер. (...) Это было критическое состояние, это было кризисное состояние, для нас опасения были в ночь с 20-го на 21-е (августа). Это был самый кризис», - сказал он, отметив, что улучшение состояния больного наблюдали уже и омские врачи.

Напомним, Навального вывели из искусственной комы в понедельник, 7 сентября. По данным немецких медиков, состояние оппозиционера значительно улучшилось. Он находится в сознании, реагирует на речь окружающих. Однако, до сих пор не исключается тяжелый долговременный ущерб его здоровью.