Омские врачи уверены, что Навальный не был отравлен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты омской больницы скорой медицинской помощи N1, куда поступил Алексей Навальный до его отправки в Берлин, уверены, что российский блогер не был отравлен, тем более «Новичком», либо другим аналогичным соединением. Об этом сообщил во вторник журналистам главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

«Это не "Новичок" однозначно, это вообще не фосфоро-органическое соединение, это вообще не отравление», - заявил Сабаев.

По его словам, речь идет о заболевании, метаболическом синдроме.

«Метаболическая кома, случившаяся в результате нарушения обмена веществ, быстро прогрессировала», - предположил он.

Напомним ранее российский ученый Леонид Ринк, который в свое время принимал непосредственное участие в разработке «Новичка» заявил, что уже сам тот факт того, что немецкие врачи вывели якобы «отравленного» Навального из комы, говорит о том, что никто в отношении него не применял этого боевого вещества.

При этом специалисты немецкой лаборатории, которые якобы и обнаружили в организме оппозиционера следы «Новичка», отказались раскрывать какие-либо подробности своего исследования «по соображениям секретности».