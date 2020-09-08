Лукашенко объяснил, зачем взял в руки автомат

Лукашенко 23 августа с автоматом в руках ходил по своей резиденции и общался с силовиками. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил в интервью российским журналистам, почему прилетел на вертолёте ко Дворцу Независимости с автоматом в руках во время протестной акции.

Президент заявил, что так он продемонстрировал, что "готов до конца защищать свою страну" и что он "никуда не убежал".

- Моё появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца, - передал слова Александра Лукашенко главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Напомним, вечером 23 августа Лукашенко прилетел на вертолёте в свою резиденцию - Дворец независимости, рядом с которым собирались протестующие против результатов выборов президента республики. Лукашенко вышел из вертолёта с автоматом Калашникова в руках. Его сопровождал сын Коля, одетый в бронежилет и шлеме, с автоматическим оружием в руках. Они направились в сторону резиденции, осмотрели Минск уже без протестующих из вертолёта и провели совещание с пресс-секретарём Натальей Эйсмонт. Глава пресс-службы президента вооружена не была.