Посол Германии завтра прибудет на беседу в МИД России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Посол Германии Геза Андреас фон Гейр прибудет на беседу в Министерство иностранных дел России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным в среду, 9 сентября. Об этом сообщило немецкое посольство в Москве.

«У посла завтра состоится беседа в МИД», - передает «Интерфакс» сообщение дипмиссии.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство России вызвало посла Германии в связи с заявлениями Берлина по ситуации с Алексеем Навальным. Дипломат отметила, что немецкой стороне «пора уже открывать карты», поскольку всем становится очевидно, что ФРГ «блефует, обслуживая грязную политическую возню».

Захарова также отметили, что Россия до сих пор ждет от Германии предоставления всех имеющихся данных, как результатов лабораторных исследований Бундесвера, «так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ» об «отравлении» Навального