Экономист объяснил, почему курс евро начал резко расти

Экономист объяснил, почему евро начал сильно расти Фото: REUTERS

Накануне курс евро пробил очередной потолок. 7 сентября европейская валюта стоила 90 рублей, сейчас немного меньше - 89,7. Последний раз таким дорогим евро был только в феврале 2016 года. Экономист Денис Ракша объяснил, с чем связан такой рост курса.

- Пока что этот рост произошел на определенных новостях. Я про Навального, про Беларусь, и нефть. Тут три фактора. Нефть еще подешевела, фьючерсы. Теперь ждем следующих новостей. В зависимости от того, какими они будут, рубль будет дергаться в разные стороны. То подрастать немножко, то ослабевать, - рассказал экономист в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, в ближайшее время падение рубля ничем серьезным нам не грозит. Однако если такой курс сохранится или рубль продолжит еще сильнее ослабевать, то через несколько месяцев мы можем столкнуться с повышением цен на некоторые товары. Прежде всего - импортные.