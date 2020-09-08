Меркель: решение по «Северному потоку-2» будет не немецки, а европейским

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Решение о будущем проекта «Северный поток-2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального будет не немецким, а общеевропейским. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, отметив, что окончательного решения еще не принято.

По словам Меркель, «безусловно доказано, что Навальный был отравлен … нужна общеевропейская реакция», так как речь не идет о «нападении на Германию, Германия должна действовать как государство-член Евросоюза». Слова главы немецкого правительства со ссылкой на многочисленные источники из числа участников заседания фракции приводит агентство dpa.

Напомним, совсем недавно канцлер Германии Ангела Меркель, в очередной раз заявила, что несмотря на американские угрозы ввести новые ограничения против компаний, связанных с «Северным потоком-2», газопровод «будет достроен», а возможные санкции она назвала незаконными, и просила не смешивать экономику с политикой. Однако через несколько дней из-за ситуации с Навальным Берлине изменил свою точку зрения.

Однако с новой позицией не согласились в комитете бундестага по экономике и энергетике, где приостановку проекта назвали серьезной ошибкой. Также немецкий бизнес, который уже оценил последствия отказа от проекта. Предприниматели говорят о потере рабочих мест и миллиардов евро