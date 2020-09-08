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Политика

Разговор глав МИД Украины и России не состоялся из-за отъезда Лаврова в Сирию

Когда именно состоится беседа Лаврова и Кулебы, не уточняется
Юлия КЕКОВА
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Разговор глав МИД Украины и России не состоялся из-за отъезда Лаврова в Сирию

Разговор глав МИД Украины и России не состоялся из-за отъезда Лаврова в Сирию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не может точно назвать дату его переговоров с главой российского МИДа Сергеем лавровым. Ранее украинской стороной были инициированы обсуждения ситуации на Украине, а именно касательно нарушений перемирия в Донбассе.

По словам Кулеба, это связано с отъездом российского представителя. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.