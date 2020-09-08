Россия и Кипр подписали протокол о изменении налогообложения Фото: Александр КОЦ

Россия и Кипр подписали во вторник, 8 сентября, протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.

С российской стороны документ подписал статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов, а со стороны Кипра - министр финансов Константинос Петридис.

- Ратификация протокола должна состояться до конца этого года, для того, чтобы положения протокола начали применяться с 1 января 2021 года, - сообщает российский Минфин.

Как напомнил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, это соглашение об избежании двойного налогообложения было заключено еще в 1998 году, и теперь, как для России, так и для Кипра назрела необходимость его модернизации, в частности необходимость внесения определенных изменений.

Отмечается, что согласно принятым изменениям теперь взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов. В определенных случаях налог на дивиденды может составлять всего до 5%.