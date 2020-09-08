Хиромант объяснил, как порезы и родинки влияют на судьбу человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хироманты могут прочитать по руке много важных деталей, которые скрыты от глаз простого человека. А что если линия повреждена порезом или на пальцах появились родинки? Это тоже знак, уверен известный хиромант Иван Громов.

В зависимости от места расположения родинки или шрама, можно узнать, как это отразится на судьбе.

- Случайностей на руках не бывает, — сразу же отмечает эксперт в беседе с Пятым каналом.

Родинки, по мнению Громова, привлекают негативные события в судьбу человека. Но чтобы точно определить значение, нужно изучить, какие линии они задевают.

Если родинка расположена на холме Венеры, то есть, на бугорке у основания большого пальца внутри линии жизни, это привлечет проблемы с близкими людьми. Возможны ссоры и конфликты с членами семьи.

Родинка на холме Луны, то есть на ударной стороне ладони ниже мизинца, указывает на неприятности, которые могут поджидать человека в дороге.

Шрамы тоже могут многое сказать, но их трактовка зависит от места расположения относительно линий на руке. Если след от травмы остался ниже среднего пальца и нарушил линию головы, то человеку грозит большая опасность, возможен несчастный случай. Если же линия не задета, то ничего страшного в этом нет.

- А вот если шрам сливается с какой-либо линией, продлевает и усиливает ее, то это к лучшему, - заключил эксперт.