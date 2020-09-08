Роспотребнадзор рассказал, угрожает ли России чума в Монголии Фото: Светлана Макеева

В Монголии от чумы в этом году погибло уже три человека, но это болезни в соседней стране не угрожает России. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Ситуация в трансграничных с Монголией Горно-Алтайском высокогорном и Тувинском горном природных очагах полностью контролируется противочумными учреждениями Роспотребнадзора. Опасность заноса или завоза возбудителя чумы с территории Монголии в Российскую Федерацию отсутствует», - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор уточнил, что осуществляется взаимодействие с Министерством здравоохранения Монголии по вопросам противодействия распространению чумы, налажен информационный обмен и совместный мониторинг трансграничных природных очагов заболевания

Напомним, в понедельник, 7 сентября, в Монголии от бубонной чумы умер третий человек в этом году. Жертвой заболевания стал 38-летний житель Завханского аймака, незадолго до гибели он употребил в пищу сырое мясо сурков. В июле в стране ввели карантин из-за вспышки этого смертельно-опасного вируса, чуму обнаружили у двух местных жителей. Незадолго до заражения они оба также ели сырое мясо сурка.