Путин рассказал, как женщины влияют на будущее страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, как женщины нашей страны влияют на будущее государства.

По словам российского лидера, представительницы прекрасного пола в РФ всегда пользовались особым вниманием и почетом. Именно от их включения в активную общественную, научную и творческую жизнь и зависит будущее всей страны, считает Путин. Об этом он заявил во время своего общения с победителями конкурса "Лидеры России" в режиме видеоконференции.