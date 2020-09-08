Штрафы за перебои с электричеством и отоплением вырастут в 10 раз

В Госдуме придумали, как защитить потребителей от отключения тепла в зимнее время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госдуме предложили увеличить штрафы для ресурсоснабжающих организаций, если по их вине происходят перебои с электричеством или в домах холодно.

Авторы инициативы отмечают, что каждую зиму получают сообщения из разных уголков страны. Люди жалуются, что ресурсоснабжающие организации отключают отопление, при этом штрафы за такие нарушения очень низкие и никого не пугает наказание.

Часто данная мера используется как давление на жильца, задолжавшего за отопление. В итоге без тепла остается весь дом.

Депутаты предложили наказывать таких организации на 30–50 в первый раз и на50–200 тысяч рублей – при повторном случае. Но в Минстрое не поддержали столь высокие штрафы, пишет газета "Известия".

Ранее эксперт посоветовала, как сократить траты на коммунальные ресурсы. Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль, отметила, что у России тарифы ниже, чем в Европе, но платим мы больше. Это потому, что люди не привыкли экономить.

Самым быстрым путем к сокращению трат будет сокращение объёмов потребления услуг — тепла или электроэнергии, которые не требуются, пишет RT.