Обвал на американской бирже: акции Tesla рухнули на 16% Фото: Евгения ГУСЕВА

Во вторник, 8 сентября, рынок американских акций очередной обвал. Среди рекордсменов падения снова оказались Apple и Tesla.

Абсолютным лидером падения стал автопроизводитель Tesla, акции которого рухнули на 16,2 процента, хотя с начала года ее акции взлетели в шесть раз с начала года, сделав главу корпорации Илона Маска третьим богатейшим человеком мира по версии Bloomberg.

Акции компании Apple чья стоимость этим летом превысила два триллиона долларов, потеряли 5,6 процента.

Как свидетельствуют данные торгов индекс в цене теряют многие IT-гиганты. Среди них Microsoft упавший на 3,56 процента, Amazon потерял 4,64 процента, и Facebook сбавил 3,44 процента.

Напомним, на прошло неделе в четверг, 3 сентября, рынок американских акций пережил крупнейший обвал с начала июня. Среди рекордсменов обвала тогда также оказались Apple и Tesla. Компания, основанная Стивом Джобсом, потеряла 8 процентов, а корпорация Илона Маска упала на 9 процентов