Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель впервые с 25 июня

Цена нефти Brent опустилась ниже 40 долларов за баррель Фото: REUTERS

Мировые цены на нефть вновь начали ускоренно падать. По состоянию на 16:41 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на сырье марки Brent снизилась на 5,3% - до $39,77 за баррель. В последний раз цена на нефть опускалась ниже 40 долларов за баррель 25 июня этого года.

Нефть марки Brent дешевеет уже пятую торговую сессию подряд. За это время она потеряла уже почти 8% своей стоимости. Американская марка WTI также подешевела на 8%.

Цены на нефть неизбежно повлияли на курс валюты. Так, накануне, 7 сентября, курс евро впервые за долгое время превысил 90 рублей. Последний раз европейская валюта была такой дорогой в феврале 2016 года. Как поясняют эксперты, на рост курса повлияло не только падение цен на нефть. Важным фактором стала также геополитика. Инвесторы боятся, что Западные страны введут против России новые санкции. И это ударит по экономики страны.