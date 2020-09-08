Лавров: Москва готова содействовать налаживанию диалога между Кипром и Турцией

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва готова содействовать налаживанию прагматичного диалога между Кипром и Анкарой. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

«Беспокоит ситуация в Средиземном море, и что касается отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию диалога, прагматичного, опирающегося на взаимных интересах и на поиске решений, которые будут справедливыми и опираться на международные права», - заявил глава российского МИД

Лавров назвал поиск компромиссов и баланса интересов единственным способом урегулирования проблем в разных частях мира.

Напомним, накануне произошло очередное обострение ситуации в Восточном Средиземноморье, после того как Анкара начала сейсмические исследования турецким судном Oruç Reis в Восточном Средиземноморье в районе, который греческая сторона считает своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Турция ведет исследования в районе, который считает своей исключительной экономической зоной Кипр.

После таких действий Греция привела свои вооруженные силы в повышенную боевую готовность. Турция начала переброску танков к греческой границе