В России подорожали некоторые жизненно важные препараты

Стоимость препаратов первой необходимости контролируется государством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В российских аптеках выросла цена некоторых лекарств первой необходимости. Например, в сравнении с июлем прошлого года, стоимость ибупрофена увеличилась на 7% и теперь составляет в среднем 86 руб. На 7% подорожал также и метформин, теперь средняя цена на препарат составляет 240 руб. Цена на флуконазол выросла на 9%, и составляет 51 руб., сообщают «Известия» со ссылкой на данные экспертов «Альфарм».

Как отмечает руководитель департамента анализа розничного сегмента фармрынка «Альфарма» Анна Поляничко, рост цен может быть связан с увеличением количества таблеток в упаковке, к примеру, вместо 10 теперь кладут 20. Еще одной причиной может быть увеличенный спрос. Эксперты предполагают, что подорожание изначально дешевых препаратов связано со стремлением аптечных сетей увеличить собственную прибыль. При этом незначительное подорожание лекарственных препаратов в течение года - нормальное явление.

Стоимость препаратов первой необходимости контролируется государством. Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о расширении списка стратегически важных лекарств. Ибупрофен, метморфин и флуконазол входят в федеральный список, утвержденный правительством на 2020 год. Следовательно, цены на эти препараты устанавливаются отдельно для каждой выпускающей компании.