Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что в организации беспорядков в Белоруссии виновата Америка.

По его мнению, если Республика не выдержит происходящего и рухнет, то следующей страной будет Россия. Об этом он заявил в интервью российским журналистам, выдержки из которого опубликовал телеканал RT.

- Как вы противостоите Telegram-каналам? - отметил Лукашенко в беседе с журналистам, - у вас вот есть возможность блокировать эти Telegram-каналы? Ни у кого нет! Даже у тех, кто всю эту паутину сам придумал. Американцы. - Вы же сами видите, что там творится, - продолжил президент Белоруссии, имея в виду массовые беспорядки в США.

Также он рекомендовал российским властям "не расслабляться" и тщательно следить за ситуацией в своей стране.

- В России тоже скоро могут произойти некие политические события. А быть может, и на ровном месте, - высказался глава Белоруссии.