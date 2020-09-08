Российскому бизнесу могут разрешить платить налоги досрочно Фото: REUTERS

В России могут начать использовать механизм «единого налогового платежа» не только физические лица, но и юридические организации, а также индивидуальные предприниматели. Соответствующий законопроект разработало Министерство финансов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сегодняшний день завести кошелёк для единого налогового платежа на сайте Федеральной налоговой службы могут только физлица. Этот кошелек можно пополнять в любое время, а когда ФНС рассчитывает сумму фискальных платежей, которые нужно внести гражданину, средства автоматически списываются с кошелька. Такой порядок применяется для имущественного и подоходного налогов.

Предлагаемые в Налоговый кодекс поправки в случае принятия разрешат организациям и индивидуальным предпринимателям таким же образом делать оплату «по всем видам налогов», а также платить торговый сбор и страховые взносы. При этом возможность использовать для выплат старые методы сохранится.