Самый нашумевший нижегородский долгострой достроят раньше срока

Жилой комплекс «Новинки Smart City», состоящий из 25 домов, стал одним из первых жилых комплексов и в стране, и в Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Первые четыре дома были сданы осенью 2019 года. Права всех 1,8 тыс. дольщиков будут восстановлены в течение трех лет с момента принятия решения о завершении строительства.

Еще два дома ЖК «Новинки Смарт Сити» планируется сдать в эксплуатацию уже в октябре этого года. На строительных работах задействованы 180 специалистов и 9 единиц техники.

«В целом все выполняется в соответствии с утвержденным графиком. Сейчас два дома - №14 и №15 – уже готовятся к вводу в эксплуатацию. Есть все необходимые материалы, их поставка осуществляется бесперебойно. До конца года обещают завершить строительно-монтажные работы на всех 9 оставшихся домах. В первом квартале 2021 года останется только провести благоустройство территории», - отметил заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Мудров.

Отметим, изначально срок завершения строительства и восстановления прав участников долевого строительства ЖК «Новинки Smart City» был предусмотрен в 2022 году. Однако благодаря совместным усилиям, планомерной работе и взаимодействию правительства Нижегородской области и Фонда сроки ввода домов в эксплуатацию были сокращены до 2021 года.