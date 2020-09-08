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Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

В стране намерены создать неприкасаемую сумму средств от того, что выплачивается государством человеку
Юлия КЕКОВА
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Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выступил перед коллегами по партии с предложением обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в стране гарантированного дохода граждан.

- Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку вне зависимости от рода его деятельности, а также социального и экономического положения, - объяснил Медведев во время совещания по соцпроектам "ЕР".

По его словам, подобные модели уже существуют в целом ряде стран. Однако, такое предложение требует, по его мнению, максимально внимательного анализа как экономической, так и с организационной точек зрения.

Председатель партии "ЕР" также напомнил участникам собрания о том, как важно и необходимо поддерживать граждан своей страны, чтобы удалось сохранить социальную стабильность.