США передумали покупать место для своего космонавта на российском "Союзе" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США передумали покупать место для своего астронавта на российском корабле «Союз». Изначально НАСА и "Роскосмос" договаривались о доставке на МКС двух американских астронавтов осенью 2020 года и весной 2021 года.

- В начале 2020 года американская сторона заявила о готовности приобрести услуги по доставке только одного астронавта осенью 2020 г., в настоящее время обсуждаются условия, корректируется проект модификации, - говорится в отчете "Роскосмоса".

Ранее в декабре 2019 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял о том, что Россия готова предоставить НАСА одно место на «Союз МС-18», который должен стартовать к МКС в апреле 2021 года. Однако в августе СМИ сообщили, что в апреле на "Союзе МС-18" впервые в истории МКС полетит экипаж, состоящий только из российских космонавтов. При этом официально эту информацию пока не подтверждали.

По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС и обратно на Землю. За это время стоимость полетов для них выросла с 20 до 90 миллионов.