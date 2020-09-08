Названа дата презентации новых iPhone Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple объявила дату осенней презентации своей продукции.

Ожидается, что на мероприятии, которое назначено на 15 сентября 2020 года, будут представлены модели новых iPhone., в частности четыре варианта iPhone 12. Об этом сообщает CNBC. Кроме смартфонов должны быть анонсированы Apple Watch Series 6, iPad Air и другие товары компании.

Напомним, ранее сообщалось о возможной цене на долгожданный для пользователей iPhone 12. По предварительным прогнозам инсайдеров, смартфоны семейства iPhone 12 будут стоить не ниже нынешних 11-х. Другие эксперты считают, что проще прибавить 30% от стоимости прошлой модели к новой.

Для сравнения, минимальная версия iPhone 11 на январь 2020 года стоила в России 59,9 тысячи рублей. Самый дорогой iPhone 11 Pro Max с накопителем на 512 ГБ обойдется российскому покупателю в 131,9 тысячи рублей.