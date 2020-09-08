Силуанов рассказал, каким будет госдолг России в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, каким будет государственный долг РФ в следующем, 2021 году. По его мнению, тот уровень, к которому страна приблизится нельзя считать опасным, но и переходить за него лучше не стоит. Об этом министра рассказал на Московском финансовом форуме.

Руководитель ведомства раскрыл, что госдолг России в будущем году приблизится к отметке 20% ВВП.

- Мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП. Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него, наверное, было бы нецелесообразно с нашей стороны, - сказал Силуанов.