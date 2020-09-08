Губернатор Самарской области пригласил Валентину Матвиенко на XXII Поволжскую агропромышленную выставку

Валентина Матвиенко и губернатор Дмитрий Азаров. Фото: пресс-служба губернатора Самарской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Дмитрий Азаров обсудили социально-экономическое развитие Самарской области. В частности речь шла об исполнении Постановления Совета Федерации «О Государственной поддержке социально-экономического развития Самарской области». Как отметил Дмитрия Азарова, большая часть поручений уже выполнена, другие реализуются.

Среди направлений, по которым Совет Федерации оказал поддержку региону: строительство ледового дворца спорта в Самаре, изоляция шламоотстойника на территории бывшего Средневолжского завода химикатов в Чапаевске, строительство школы на 1600 мест в Тольятти, реконструкция государственных оросительных систем, которые уже помогли повысить урожайности в регионе. Кстати, во время встречи Дмитрий Азаров пригласил Валентину Матвиенко в Самарскую область, где с 18 по 20 сентября пройдет XXII Поволжская агропромышленная выставка, крупнейшая в ПФО. Там можно будет оценить богатый урожай этого года и перспективы развития сельского хозяйства в Самарской области.

Еще один вопрос, которому участники встречи уделили внимание - развития Особой экономической зоны «Тольятти». Сегодня она входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Напомним, в прошлом году Дмитрий Азаров на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с руководством Магнитогорского металлургического комбината о создании завода на территории ОЭЗ. Для того чтобы обеспечить резидентам удобную логистику, на территории ОЭЗ построят железнодорожную ветку. Валентина Матвиенко отметила, что реализация задуманных проектов даст «мощный импульс для развития Тольятти».

В завершении встречи Дмитрий Азаров поблагодарил Валентину Ивановну и членов возглавляемого ею Совета Федерации за всестороннюю поддержку Самарской области.

- Наше сотрудничество с Советом Федерации очень эффективно. Мы заручились поддержкой Валентины Ивановны Матвиенко в реализации важнейших проектов на территории региона и в том, что Совет Федерации будет и впредь нам такую поддержку оказывать, – заявил глава Самарской области.