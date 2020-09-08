Российский рынок акций обвалился вслед за нефтью Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Российский рынок акций во вторник, 8 сентября, потерпел обвал. Такая ситуация сложилась из-за падения цен на нефть и негатива на просторах мировых площадок.

Так, индекс Мосбиржи просел на 1,48% - до 2 888,79 пункта, индекс РТС - на 2,38%, до 1 189,47 пункта.

- Ухудшение настроений глобальных инвесторов и сокращение рисков способствовали усилению распродаж российских акций, - пояснил ТАСС инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

По его мнению, во-многом сработал именно американский фактор, где после выходного дня продолжились распродажи, а наиболее пострадавшим стал высокотехнологический сектор.

Напомним, что особый уровень давления на рисковые активы оказывает высокая геополитическая напряженность, в том числе, между США и Китаем. В связи с этим, подобные ситуации способны отражаться на на валютах развивающихся стран.