Состояние здоровья Ефремова позволяет ему отбывать наказание в колонии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осужденный на 8 лет колонии за пьяное ДТП актер Михаил Ефремов не имеет заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы.

- Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии. По имеющейся информации, его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, - сообщил ТАСС источник.

Напомним, что Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких.

Ранее сайт kp.ru писал, что по решению суда Михаил Ефремов признан виновным в смертельной аварии и приговорен к 8 годам колонии. Из зала суда 56-летний актера сразу же увезли в СИЗО. Кстати, никаких психических нарушений, которые могли бы мешать актеру осознавать свои действия, у него не выявлено.

- В медицинской помощи, в том числе психиатров, Ефремов не нуждается, - зачитала приговор судья.