Владимир Путин возглавил делегацию РФ для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин возглавил делегацию РФ для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом говорится в распоряжении.

Однако, российский лидер не полетит в Нью-Йорк, поскольку эпидемиологическая обстановка в США из-за коронавируса все еще оценивается как нестабильная и окончательно не выровнялась. В связи с этим глава государства выступит по видеосвязи.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в своем выступлении президент планирует рассуждать о вызове, который бросила пандемия.

После завершения участия Путина (в формате видеообращения) и его помощника Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.