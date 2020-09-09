Участки для многодетных семей, выделенные в Кировском районе Ленинградской области, проверят саперы

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Земельные участки, выделенные в поселке Молодцово Кировского района Ленинградской области для многодетных семей, проверят саперы. Как подчеркнули в региональном комитете правопорядка и безопасности, это обычная практика. На территории Ленинградской области в годы Великой отечественной войны шли ожесточенные бои, и в городах и поселках региона до сих пор находят «приветы» из прошлого – неразорвавшиеся мины и снаряды. По словам представителей комитета, в местах особо напряженных и длительных боёв перед строительством всегда проводится разминирование.

- Органы власти всех уровней системно работают с последствиями военных действий времен Великой Отечественной войны – организуют поиск и утилизацию взрывоопасных предметов, - сообщили в комитете правопорядка и безопасности Ленинградской области. - На территории Кировского района проводились активные боевые действия. Поэтому перед началом эксплуатации земель, выделенных в поселке Молодцово для многодетных семей Кировского района, специалистами сводного отряда подразделений МЧС России организована работа по обследованию территории на предмет наличия военных снарядов и боеприпасов. Сейчас спасатели проводят разведку местности, обезвреживают обнаруженные взрывоопасные предметы.

Земли, выделенные под участки для многодетных семей, практически не освоены, поэтому перед началом эксплуатации их необходимо проверить. Сотрудники МЧС будут работать на землях Кировского района около трех недель.

В Ленинградской области спустя 75 лет после окончания Великой Отечественной войны саперы по-прежнему находят и обезвреживают немецкие и советские снаряды. Опасные находки вывозятся и утилизируются на специальных полигонах. Так, в августе этого года министр культуры РФ Ольга Любимова вручила памятные награды военнослужащим, участвовавшим в разминировании территории музея-заповедника «Павловск». Во время войны Павловск попал в зону оккупации, и неразорвавшиеся снаряды пролежали в земле несколько десятилетий. Их поиском занимались специалисты инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа. Саперы обнаружили и утилизировали около 200 советских и немецких артиллерийских снарядов. В основном их находили в лесопарковой зоне «Павловска» и в местах ремонта объектов водоснабжения парка.