В Москве пьяный водитель покончил с собой во время проверки документов ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве пьяный 39-летний мужчина покончил с собой во время проверки документов.

Как сообщил kp.ru информированный источник, водитель, который находился за рулем каршеринга, был остановлен сотрудниками дорожно-постовой службы на Витебской улице. У москвича хотели проверить документы, а заметив в машине оружие попросили его выйти из авто и пройти процедуру медицинского освидетельствования, которая способна выявить наличие алкоголя в крови. В ответ на это он согласился и отъехав несколько метров внезапно остановил автомобиль.

Подойдя к машине, сотрудники ДПС обнаружили автомобилиста мертвым.

Позже при осмотрел места трагедии и проверке высилось, что в автомобиле москвича находилось ружье "МР -133". При этом, у погибшего были на него все необходимые документы. По факту случившегося правоохранительные органы организовали проверку.