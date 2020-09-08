На территории Турции ввели всеобщий масочный режим

Молодожены и гости свадьбы в Турции. Фото: REUTERS

На данный момент в общественных местах Турции ношение масок снова является обязательным. Данное правило актуально для всех регионов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо МВД Турции.

Это не единственная мера предосторожности. Проезд в общественном транспорте теперь разрешен только на сидячих местах с обязательным соблюдением социальной дистанции. В ресторанах, клубах, барах и отелях запрещены живые выступления и концерты.

Отметим, что с начала пандемии в Турции коронавирусом заразилось около 280 тыс. человек. Из них умерли— 6 673, а 251 105 — выздоровели.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что между Россией и Турцией возобновлено авиасообщение. При этом по состоянию на 7 сентября известно о 12 подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди российских туристов, находящихся в Турции, сообщает посол в Анкаре Алексей Ерхов.