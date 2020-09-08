Пашаев рассказал, что сделал после приговора Ефремова

Защита обжаловала приговор Ефремову Фото: Иван МАКЕЕВ

Сторона защиты осужденного на 8 лет колонии Михаила Ефремова обжалует приговор своему подопечному. Это он сделал после того, как был озвучен приговор актеру.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, он уже подал апелляционную жалобу.

- Я уже подал сегодня краткую апелляционную жалобу, - сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья актера позволяет ему отбывать наказание в колонии. Во время оглашения приговора судья отметила, что в медицинской помощи, в том числе в помощи врачей-психиатров, Ефремов не нуждается.

По имеющимся данным, наличие хронических заболеваний у осужденного не входят в перечень заболеваний, которые могли бы препятствовать отбыванию наказания

Как писал сайт kp.ru, что по решению суда Михаил Ефремов признан виновным в смертельной аварии и приговорен к 8 годам колонии. Из зала суда 56-летний актера увезли в СИЗО.